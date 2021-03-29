شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة تنتعش بشكل طفيف في المملكة المتحدة خلال شهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «رغم الارتفاع الأخير، كانت مبيعات التجزئة في فبراير أقل بنسبة 3.7 ٪ عن العام السابق، مما يسلط الضوء على الخسائر المستمرة الناتجة عن الوباء»

انتعشت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل طفيف خلال شهر فبراير الماضي، حيث استقر المستهلكون في الشهر الثاني من الإغلاق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الجمعة الماضي، إن المبيعات ارتفعت بنسبة 2.1٪ على أساس شهري، مدفوعة بالإنفاق على السلع المنزلية وأدوات تحسين المنزل.

وفرضت المملكة المتحدة إغلاقًا على مستوى البلاد في أوائل شهر يناير الماضي للحد من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا. ومنذ ذلك الحين، وضع رئيس الوزراء بوريس جونسون خططًا لإعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد؛ بفضل حملة التطعيم المستمرة.

ورغم ذلك، كانت مبيعات التجزئة في فبراير أقل بنسبة 3.7٪ عن العام السابق، مما يسلّط الضوء على الخسائر المستمرة الناتجة عن الوباء.