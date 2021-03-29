شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث قطار سوهاج.. كيف تحصل على تعويض من مجمعة تأمين حوادث القطارات والمترو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهل الكثيرون أنه يتم خصم 5 قروش إجباريا من قيمة تذكرة القطار وما يوازيها من تذكرة مترو الأنفاق، والتى تعد بمثابة قسط تأمينى على كل تذكرة توفر حماية لجميع ركاب القطارات ومترو الأنفاق، أو المتواجدين على الأرصفة فى مكان الحادث يحصلون به على تعويض من شركات التأمين دون انتظار لتبرع أو منحة من أى جهة عند حدوث أي كارثة تتسبب فى الوفاة.

ولا يقتصر الأمر على من توفى ولكن المصابين أيضًا يمكنهم أن يحصلوا على تعويض ففى حالة الوفاة يصرف لأسرة المتوفى 30 ألف جنيه، ونفس القيمة فى حالة الإصابة بعجز كلى مستديم، أما فى حالة الإصابة بعجز جزئي فيحصل المصاب على جزء من هذه القيمة ويمكن للورثة أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف هذه التعويضات دون اللجوء لأي محامين.

وتتضمن المستندات المطلوبة لصرف التعويضات فى حاله الوفاة ، شهادة الوفاة وتقرير طبى عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمتوفى ، وإقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة وفى حالة العجز الجزئى المستديم فيطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبه العجز ، ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة.

ويجب تقديم طلب صرف التعويض موقعا من أحد الورثة، موضحا به العنوان ورقم التليفون ليسهل الاتصال به عند اللزوم وتقوم المجمعة من جانبها بمتابعة ورود الإخطار الخاص بالحادث من هيئة السكة الحديد أو شرطة النقل والمواصلات.

وفى عام 2002 وبعد حادث قطار الصعيد الشهير الذى أدى إلى وفاة 350 مواطنا، تم إنشاء مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الانفاق ، وشارك فى عضويتها كل شركات التأمين، وتم إصدار وثيقة تأمين لتغطية مخاطر حوادث القطارات والمترو، وهو كيان تكونه كل شركات التأمين العاملة فى السوق – لا تهدف للربح – الهدف منها توفير الحماية التأمينية ضد بعض الخسائر الكبيرة التى قد لا تتحملها شركة تأمين واحدة وهى تقدم خدمة تأمين إجبارية لكافة أفراد المجتمع.