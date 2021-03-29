شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين في الإمارات خلال يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت معدلات تضخم أسعــار المستهلكين في دولة الإمـارات بنسبة - 1.86% على أساس سنوي، خلال يناير/ كانون ثاني 2021، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي مواصلة بذلك انخفاضها للشهر الـ 25 على التوالي، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.15% مقارنة مع ديسمبر من العام الماضي 2020، وفق بيانات صادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».

وسجلت أسعار المستهلكين في الإمارات أول «انكماش» لها في مستهل العام الجديد 2021، وانخفضت معدلاته على أساس شهري لتراجع أسعار مجموعات الإنفاق: السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.33%، الأغـــذية والمشروبـــات 0.19%، التبغ 0.01%، الملابس والأحذية 1.62%، الاتصــالات 0.02%، التعليــم 0.13%، السلع والخدمات المتنوعة 0.45%.

فيما ارتفعت أسعار مجموعات الإنفاق: التجهيزات والمعدات المنزلية 0.43%، الخدمات الصحية 0.54%، خدمات النقل 1.86%، الترويح والثقافة 2.81%، وكذلك المطاعم والفنادق 0.09%.

اما على صعيد إمارات الدولة؛ فقد انخفضت أسعار المستهلكين على أساس شهري في إمارات: دبي 0.67 %، الشارقة 0.02%، أم القيوين 0.08%، رأس الخيمة 0.10%، الفجيرة، 0.06%، فيما ارتفعت في إمارتي أبوظبي 0.79%، وعجمان 0.04%.