شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحظر التعامل بالعملات الافتراضية.. وترفض «بيتكوين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

حذر البنك المركزي المصري من تداول العملات الافتراضية المشفرة مثل «بيتكوين» أو الاتجار بها، نظراً لـ«المخاطر المرتفعة بشأنها».

وقال المركزي في بيان، إن القانون حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وبين أن «هذه العملات يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها».

وتابع البيان: «هي استثمار محفوف بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها، نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عملات ليست لها أصول مادية ملموسة».

وأكد اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي فقط.