شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إفصاحاً من الشركات المدرجة في أبوظبي ودبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي 29 مارس 2021 01:14 صباحا قراءة دقيقتين قررت شركة «رأس الخيمة العقارية» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للشركة إلى 3 إبريل/ نيسان المقبل.

أقرت الجمعية العمومية لشركة «صناعات أسمنت الفجيرة» عدم توزيع أرباح على المساهمين سواء نقدية أو أسهم منحة، والانسحاب من بورصة الكويت.

أوصى مجلس إدارة شركة «دار التمويل» بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 1.04% للسهم بإجمالي 3.16 مليون درهم، وتعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال نتيجة إلغاء 7.212 مليون سهم من أسهم الخزينة والتي نتج عنها تخفيض رأس المال إلى 302.8 مليون سهم، خلال اجتماع الجمعية العمومية في 21 إبريل/ نيسان المقبل.

تعقد شركة «أركان» لمواد البناء اجتماع الجمعية العمومية في 22 إبريل/ نيسان المقبل للنظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

وافقت الجمعية العمومية لبنك «أم القيوين» على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأس المال بإجمالي 147.8 مليون درهم عن عام 2020.

أوصى مجلس الإدارة لشركة «دار التكافل» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 9.2 %من رأس المال عن عام 2020، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم 22 إبريل/ نيسان القادم.

صادقت الجمعية العمومية لشركة «الإمارات للتأمين» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 60 فلساً للسهم بإجمالي 90 مليون درهم عن عام 2020.

تعقد «الفجيرة الوطنية للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 22 إبريل/ نيسان القادم للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% بإجمالي 18.15 مليون درهم وأسهم منحة بنسبة 10% بإجمالي 12.1 مليون درهم عن 2020.

تعقد شركة «ايزي ليس» لتأجير الدراجات النارية اجتماع الجمعية العمومية في 15 إبريل/ نيسان القادم للنظر في عدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2020.

وافق مجلس إدارة شركة «واحة الزاوية» على تعيين سالم حاضر مبارك المهيري رئيساً تنفيذياً للشركة، وتعيين مبارك مطر الحميري كعضو جديد في مجلس إدارة الشركة، وقبول استقالة محمد صبحي أحمد عطاطرة من عضوية المجلس.

أقرت عمومية شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية، قراراً بتغيير اسم الشركة إلى بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ. وتضمن الاجتماع مراجعة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية والمصادقة عليه، ووافق المساهمون على استمرار عمل المدقق الخارجي للشركة لعام 2021، كما نظروا في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وقرروا أن لا يزيد على 10% من صافي الربح. عناوين متفرقة قد يعجبك ايضا https://tinyurl.com/yfykazyj