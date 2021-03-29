شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة جديد للجرافات البحرية الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انتخبت الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، في اجتماعها الذي عقد الأحد مجلس إدارة جديد مكون من سبعة اعضاء وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الجمعية العمومية وهم: محمد ثاني الرميثي، وحمد سالم العامري، وعبد الغفار الخوري، ومحمد أحمد القمزي، وياسر سعيد المزروعي، ومحمد إبراهيم الحمادي، وأحمد عامر العمري.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تصويت المساهمين يوم 14 ديسمبر 2020، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية لاستكمال الأطر القانونية لتوحيد أعمال شركة الجرافات البحرية الوطنية مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

ويبشر انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بانطلاقة قوية بعد توحيد أعمال ’شركة الجرافات البحرية الوطنية‘ و’شركة الإنشاءات البترولية الوطنية‘ ضمن كيان واحد متخصص في مجال الهندسة والتشييد. وتتطلع الشركة قدماً للاستمرار بمسيرة النمو والنجاح عن طريق التنوع في إيرادات المجموعة الموحّدة، واستغلال فرص النمو المتاحة في دولة الامارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، والارتقاء بقدراتها المميزه والفريدة ضمن سلسلة القيمة ودعم خطط التوسع المستقبلية.

وسيسمح توحيد أعمال «شركة الجرافات البحرية الوطنية» و«شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» («المجموعة الموحدة») إلى إنشاء واحدة من المؤسسات الرائدة والمتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد والنفط والغاز والخدمات البحرية والتي تتمتع بحضور واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وبفضل توحيد أعمال الشركتين، ستتيح الصفقة تنويع إيرادات المجموعة الموحّدة، وستكون المجموعة قادرة من خلال توحيد المنصات على استغلال فرص النمو المتاحة في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، وستتمتع بقدرات لافتة تشمل كامل سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.