شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف دبي» تطلق «مكافآت ولاء» للمستأجرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

قررت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي إطلاق برنامج «مكافآت ولاء» للمستأجرين من العقارات التابعة لمحفظة المؤسسة؛ بهدف تعزيز ولاء المستأجرين ورفع سعادتهم، والتشجيع على استمرارهم ضمن عقارات المؤسسة، والمساهمة في جذب متعاملين جدد.

وبينت المؤسسة أنه بدأ تطبيق برنامج مكافآت ولاء المستأجرين مع بداية شهر مارس/آذار الحالي، بحيث يستفيد من البرنامج المستأجرون الذين أتموا عدداً معيناً من السنوات التعاقدية في عقارات المؤسسة، والمستأجرون ممن جددوا عقود إيجارهم قبل نهاية العقد، أو دفعوا كامل قيمة الإيجار بدفعة واحدة مقدمة، والمساهمون في الحصول على مستأجر جديد للوحدات السكنية الشاغرة، أو مَن قدموا مقترحات مجدية أدت إلى رفع إيرادات العقارات التابعة لمحفظة المؤسسة.