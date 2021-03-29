شكرا لقرائتكم خبر عن 10163 مستفيداً من مبادرات «الأسر المتعففة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين:”الخليج 365”

أنجزت لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين، التابعة لجمعية دار البر، حزمة من المشاريع الخيرية والمساعدات الموسمية والمبادرات الإنسانية والتنموية توزعت بين 16 باباً للخير والإحسان والتنمية المجتمعية على مدار عام 2020 بكلف إجمالية وصلت إلى 18مليون درهم استفاد منها 10163 محتاجاً.

وقال علي العاصي رئيس اللجنة إن اللجنة أطلقت منذ بدابة العام الماضي حزمة من المبادرات المجتمعية والتنموية للمحتاجين، وشملت مساعدات تعليمية استفاد منها 628 طالباً محتاجاً بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم، بقيمة 5709402 مليون درهم، ومساعدات العلاج ل 55 مريضاص بكلفة 894810 آلاف درهم، وصيانة 63 مسكناً قديماً أو متهالكاً للأسر المحتاجة بكلفة 1412268 درهماً، والمساعدات المادية المقطوعة ل 723 محتاجاً بكلفة 3650633 درهماً.