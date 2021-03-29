فعالية «ساعة الأرض» ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة

شارك الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان مستشفى ميديكلينك العين فعالية «ساعة الأرض»، بحضور فيليب تيلور مدير مستشفيات ميديكلينك في منطقة العين. وقال إن المشاركة في فعالية ساعة الأرض تعد ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لأهداف استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة لتحويل دولتنا الحبيبة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

«الداخلية» تشارك

شاركت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المختلفة في فعالية «ساعة الأرض» حيث أطفأت الأنوار في مبنى الوزارة وجميع أجهزتها الأمنية من الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف مساء السبت، تضامناً مع الحملة الدولية للمحافظة على البيئة.

«كهرباء الشارقة»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنه تم توفير 26 ميجاوات من الطاقة وخفض ما يعادل 15.6 طن من انبعاثات الكربون خلال المشاركة في فعالية ساعة الأرض، حيث تم إطفاء الإنارة عن بعض المعالم الحيوية والشوارع في أكثر من 64 منطقة في الإمارة، إضافة إلى إطفاء إنارة الحدائق، وعدد من المساجد.

وصرح سعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بأن مبادرة الهيئة بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بتنظيم والمشاركة في فعاليات ساعة الأرض، ودعوة الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكافة الأفراد إلى المشاركة في تلك الفعالية، تهدف إلى التضامن مع المبادرات العالمية لحث الأفراد والمؤسسات والدوائر لتعزيز التحرك الجماعي بأهمية الوعي حول ظاهرة الاحتباس الحراري واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر وعياً.

من جانبه، أكد المهندس عدنان الحوسني، المكلف بأعمال مدير إدارة التحكم، أن الهيئة شاركت هذا العام في ساعة الأرض في ظروف استثنائية في ظل الإجراءات الاحترازية، وتمت متابعة الأحمال خلال الاحتفال بساعة الأرض عن طريق مركز التحكم لمعرفة كميات الكهرباء التي تم توفيرها.

شرطة أبوظبي

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعالية «ساعة الأرض».

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، اهتمام دولة الإمارات بالمشاركة في هذه الحملة التي تأتي في إطار التفاعل مع العالم؛ من أجل الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، والحد من الاحتباس الحراري، وحماية الموارد الطبيعية.‎

حديقة الحيوانات بالعين

شاركت حديقة الحيوانات بالعين في «ساعة الأرض».

وقالت آمنة مانع العتيبة، مدير إدارة البيئة في الحديقة «ساعة الأرض حدث عالمي هدفه حماية البيئة. ومشاركتنا في هذه الفعالية فرصة للتعبير عن دعمنا لكوكب الأرض، وإصرارنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة، للحدّ من التغيرات المناخية، ودعم الاستدامة، وتشجيع الممارسات التي تزيد الوعي بالمبادرات البيئية». (وام)