شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة لتصريف مياه الأمطار بكورنيش القواسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، انطلاق العمل في مشروع إنشاء شبكة خاصة لتصريف مياه الأمطار في الجزء المتبقي من كورنيش القواسم، الواقع في مركز مدينة رأس الخيمة، بهدف معالجة وإنهاء تراكم مياه الأمطار في الكورنيش، خلال موسم هطول الأمطار، وهي المشكلة المتكررة سنوياً، والتي تتسبب في عرقلة حركة المرور والمشاة وازدحام المركبات سنوياً.

وأوضح المهندس أحمد السيد بان، مدير مؤسسة الأشغال، التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المنفذة للمشروع، أن الشبكة الجديدة تضمن تصريف جميع كميات مياه الأمطار المتساقطة بآلية سريعة صوب البحر، وتمنع تجمعها في الشارع.

وبين أن الشبكة تمتد مسافة 2.5 كيلومتر طولياً، بدءاً من الدوار الواقع تحت جسر رأس الخيمة، وصولاً إلى الدوار الصغير، الواقع في منتصف الكورنيش تقريباً، والموازي لدوار السفينة في شارع الشيخ محمد بن سالم، وتقوم الشبكة بتصريف مياه الأمطار الهاطلة على طريق الكورنيش ومحيطه، في البحر «خور رأس الخيمة»، الذي يطل عليه شارع الكورنيش، للحيلولة دون تجمع مياه الأمطار، للمحافظة على انسيابية حركة المركبات والبشر.