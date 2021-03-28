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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 21614 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص نفذتها فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 18 إلى 24 مارس الجاري، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن. وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 2.039 مخالفة لأنظمة العمل و166 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة 2.044 إنذارا. وكانت الوزارة قد تلقت 1.025 بلاغا واردا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر. وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق (معا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

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