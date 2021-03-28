21614 زيارة

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وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 2.039 مخالفة لأنظمة العمل و166 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة 2.044 إنذارا.
وكانت الوزارة قد تلقت 1.025 بلاغا واردا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.
وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق (معا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).
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