هيئة الاتصالات

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وأوضحت الهيئة أنها تسعى لتخطيط وإعادة ترتيب ترددات النطاقات المستخدمة للوصلات الثابتة؛ بهدف رفع كفاءة استخدام الترددات لهذه النطاقات، وتمكين أحدث التقنيات لها، بما يدعم ويعزز من أداء شبكات الجيل الخامس في المملكة، بالإضافة إلى دراسة توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشبكات النفاذ اللاسلكية الثابتة (FWA) من الطيف الترددي بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذا المورد الطبيعي المحدود وبما يتوافق مع احتياجات المستخدمين الحالية والمستقبلية.
ودعت مختلف المهتمين والمتخصصين محليا ودوليا بتقديم المرئيات والملاحظات على جميع ما ورد في هذه الوثيقة، وذلك قبل تاريخ 15 إبريل 2021.
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