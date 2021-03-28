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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 5 ورش عمل افتراضية، عقدها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية وممثلين عن أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة، في إطار تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف الورش إلى تعزيز آليات الشراكة والتفاعل الاستراتيجي الإيجابي بين الجانبين تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وحظيت بمشاركة فاعلة من كبار أصحاب الأعمال السعوديين في قطاعات الصناعة والعقار والتجزئة واللوجستي والخدمي، حيث سادت أجواء حوارية صريحة وشفافة بين المشاركين حول التحديات التي تواجه تلك القطاعات وسبل تذليلها فضلا عن آفاق الشراكة ومجالات التعاون بما يعزز من أداء القطاعات الاقتصادية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال.

وتهدف إلى تحسين تفاعل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ورفع مستوى الشفافية والثقة والتعاون بين القطاعين وإيصال صوت ومرئيات قطاع الأعمال لصناع القرار وضمان ترجمته لاستراتيجيات عملية تدعم النمو المستقبلي للقطاع الخاص وتحسين التشريعات والأنظمة ذات الصلة به.