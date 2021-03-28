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وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى اطلاع المتدربين على أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الاستزراع السمكي على مستوى العالم بغرض تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى 600 ألف طن من الأسماك عام 2030م، وذلك من خلال تنمية ورفع كفاءة ومهارات وقدرات المشاركين، وتستهدف الأخصائيين، الباحثين، الأخصائيين المساعدين في مجال الثروة السمكية بإدارات الثروة السمكية المختلفة على مستوى المملكة.
وبين مدير مركز التدريب الزراعي بالأحساء المهندس عبدالله العجيان، أن الدورة تتضمن عدة محاضرات عن الإلمام بأحدث الطرق العلمية الحديثة المستخدمة في مجال الاستزراع السمكي على مستوى العالم، ومعرفة المميزات الناتجة عن هذه التقنيات ودورها في زيادة الإنتاج.
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