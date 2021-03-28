شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 28-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 28-3-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه.

إيقاف تداول 44 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 44 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ريكاب للاستثمارات المالية، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، أصول للوساطة في الأوراق المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبوات الطبية، التوفيق للتأجير التمويلي، اسيك للتعدين-اسكوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لصناعة الورق- راكتا. إيقاف تداول 44 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 44 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ريكاب للاستثمارات المالية، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، أصول للوساطة في الأوراق المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العالمية للاستثمار والتنمية، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبوات الطبية، التوفيق للتأجير التمويلي، اسيك للتعدين-اسكوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لصناعة الورق- راكتا.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مجموعة عامر القابضة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، مصر بني سويف للأسمنت، سماد مصر (ايجيفرت)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ليسيكو مصر، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه. البورصة تربح 3.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 407.5 مليون ورقة مالية بقيمة 684.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.1 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.53%، والعرب على 7.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 34.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 20.9 مليون جنيه، 268.3 ألف جنيه، 9.3 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4167 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 2856 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1303 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تعاملات الداخليينباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 1.4 مليون سهم، 2 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول مليون سهم، 51.6 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 550 ألف سهم، 610 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 691.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الشرقية-ايسترن كومباني، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 100 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 1.4 مليون سهم، 2 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول مليون سهم، 51.6 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 550 ألف سهم، 610 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 691.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الشرقية-ايسترن كومباني، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 100 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.





عز الدخيلةأعلنت شركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، تراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 33.94 مليار جنيه، مقابل 38 مليار جنيه في 2019، وحققت خسائر خلال 2020 بقيمة 4.67 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 5.22 مليار جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة 10.5%، وخلال العام الماضي بلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة خسائر قدرها 4.68 مليار جنيه مقابل خسائر بقيمة 5.23 مليار جنيه، بينما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة في 2020 نحو 5.06 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 7.31 مليون جنيه في العام السابق له.