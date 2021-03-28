شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "رعاية" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 44.9 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 44.850 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية.

هذا وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 89.7 مليون ريال، بما نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم، وبواقع 2 ريال واحد للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 97.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 14.2% خلال عام 2020، مقارنةً بالعام 2019 بسبب زيادة حجم الأعمال مع قطاعات وزارة الصحة والنقد والتأمين.

وفي المُقابل، انخفضت تكلفة مصاريف البيع بالنسبة للإيرادات بسبب التحكم في التكاليف، والدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد-19، وترشيد أفضل لهامش التكاليف في قطاعات وزارة الصحة والنقد.