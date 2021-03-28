شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ينتظر رد اتحاد الكرة قبل تحديد بديل مهاجمه ويلتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن نادي الشارقة خاطب اتحاد الكرة رسمياً بشأن مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز الذي ألمت به وعكة صحية ستبعده من الملاعب لفترة طويلة.

وينتظر نادي الشارقة رد لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لأجل معرفة خطوته المقبلة بشأن استكمال قائمته الآسيوية، وإذا كان سيتعاقد مع مهاجم جديد حر ومن دون ناد، أو تسجيل لاعب مقيم من لاعبيه الحاليين ليشارك في دوري أبطال آسيا.

تعاون اتحادي

يعرف الشارقة أن من الصعب الحصول على لاعب مميز أو على الأقل بدرجة جيد خلال هذه الفترة، لذلك فان اللجوء إلى الخيار الثاني هو المرجح، عبر تسجيل لاعب مقيم في خانة ويلتون وبذلك يعتبر المقيم محترفاً اجنبياً رابعاً في القائمة الآسيوية،علماً أن الحد الأقصى لحسم هذا الملف هو يوم 7 أبريل/ نيسان القادم.

ولن يكون هناك أي تحرك للتعاقد مع لاعب جديد قبل تسلم رد الاتحاد في شأن ويلتون، وعلم «الخليج الرياضي» أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين تحركت وحولت التقارير الخاصة بحالة اللاعب إلى اللجنة الطبية وسيكون هناك اجتماع مشترك بين اللجنة الطبية ولجنة أوضاع اللاعبين للرد على نادي الشارقة خلال اليومين القادمين.

ورغم ضيق الوقت وصعوبة المهمة إلا أن جماهير نادي الشارقة تعول كثيراً على عبد الله العجلة رئيس شركة الكرة لما يتمتع به من خبرة وعلاقات قوية مع العديد من الأندية والوكلاء في سوق اللاعبين والتعاقدات لأجل تعويض ويلتون سواريز الذي يتمنى له جمهور نادي الشارقة التعافي لاجل العودة إلى ناديه لاكمال مسيرته مع النادي في حال اكتمال شفائه.

حالات الاستبدال

في ما يلي الحالات التي يحق فيها للنادي استبدال لاعب واحد فقط خارج فترتي التسجيل:

1- وفاة اللاعب، 2- إصابة اللاعب بعاهة مستديمة خلال الموسم الرياضي تحول دون ممارسته لعبة كرة القدم نهائياً، 3- في حالة إصابة لاعب محترف إصابة قوية تمنعه من اللعب لفترة لا تقل عن 6 شهور ويتم الاستبدال وفقاً للشروط التالية:-

1- أن يكون اللاعب المراد تسجيله خارج فترة التسجيل لاعباً حراً وانتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل الأخيرة في يناير/ كانون الثاني الماضي وقبل تاريخ إصابة اللاعب المستبدل.

2- أن يتم اثبات وجود العاهة المستديمة بتقريرين طبيين صادرين من مستشفيين على أن يتم مراجعة التقرير واعتماده عن طريق لجنة الطب الرياضي.

3- أن تكون فترة الإصابة طويلة لا تقل عن 6 شهور لعودة اللاعب لممارسة كرة القدم وأن يتم اثبات الإصابة خلال 15 يوماً فقط بتقريرين طبيين صادرين من مستشفيين وأن يتم مراجعة التقرير واعتماده من قبل لجنة الطب الرياضي بالاتحاد مع اتخاذ اللازم بعد إحالتها من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

4- أن يكون ضمن العدد المسموح به للاستبدال.

5- لا يتم تسجيل اللاعب صاحب العاهة المستديمة المستبدل التي تحول دون ممارسته لعبة كرة القدم نهائياً ولا يتم تسجيل اللاعب المصاب لفترة طويلة في نفس الموسم لنفس النادي أو لأي ناد آخر.