شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: حياة كريمة تُلبى طموحات أهالى القرى وتنشط الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بمبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، معتبرا إنها مبادرة، تزيل هموم المواطنين فى القرى والنجوع، وتلبى طموحاتهم التى ينتظرونها منذ سنوات؛ لتوصيل الخدمات والمرافق لقراهم.

وتستهدف المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 51 مركزا ومدينة بـ22 محافظة وتقدر تكلفته بأكثر من 500 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع، ويبلغ عدد القرى المستهدف تطويرها نحو 4741 قرية وتوابعها نحو 30888 .

أضاف المحاسب عماد الدين مصطفى لـ" الخليج 365" إن أهمية المبادرة يتمثل في تنشيط الاقتصاد من حركة البناء والتشييد، وتوصيل المرافق مما يساهم في تشغيل مئات الشركات العامة والخاصة فيها بخلاف توفير فرص العمل، موضحا أن القابضة الكيماوية بشركاتها التابعة مستعدة لتقديم المواد الخام والمنتجات التي تنتجها الشركات لسرعة إنجاز المبادرة بالتنسيق مع شركات المقاولات التي تنفذ المشروعات.