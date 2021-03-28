«منصة تك» لتسجيل المنشآت وفق تصنيف أعمال سوق تقنية المعلومات

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وأوضحت أن إصدار وثيقة (تصنيف أعمال سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة) يهدف إلى تزويد المنشآت العاملة في السوق والمستفيدين بالمبادئ الأساسية للتصنيف، والتعاريف والأوصاف لفئاته، بالإضافة إلى تمكين قياس نضج أعمال سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، مع رصد وتنمية ومواءمة قوى العرض والطلب في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة. ويأتي إصدار هذا التصنيف بعد دراسة وتحليل لأفضل الممارسات والمعايير المحلية والعالمية في تصنيف أسواق تقنية المعلومات.
وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت العاملة في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة التسجيل في (منصة تك) لتمكينهم من ربط أعمالهم وخدماتهم مع التصنيف، ونشرها في دليل على موقع الهيئة الالكتروني، كما سيمكنهم التسجيل من المشاركة في البرامج والمبادرات التطويرية، بالإضافة إلى فتح قناة اتصال مباشرة مع الهيئة لأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم.
ودعت جميع المنشآت العاملة في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة إلى التسجيل في (منصة تك) عبر موقعها الالكتروني (https://www.citc.gov.sa//ar/services/tech/Pages/default.aspx).
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