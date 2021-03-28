669 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق التنمية العقارية أمس أكثر من 669 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» وصندوق التنمية العقارية لشهر مارس الحالي، مؤكدا استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لمارس تجاوز 669 مليون ريال، وخصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية مارس، بلغت نحو 26.8 مليار ريال.

وقال ابن ماضي إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي «سكني» من برنامج القرض العقاري المدعوم وما يقدمه من حلول تمويلية وخيارات سكنية يأتي استمرارا لجهود الصندوق في تقديم الدعم السكني للأسر السعودية وتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها، مشيرا إلى أن أكثر من 424 ألف أسرة سعودية استفادت من «القرض المدعوم» لشراء منازلها في جميع مناطق المملكة، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية 2020.

وأشار إلى أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية اعتمد الأسبوع الماضي تاريخا موحدا لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني»، وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي لتمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 43 خدمة الكترونية عبر أجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج «سكني» والصندوق العقاري الاستعلام عن «القرض المدعوم» وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي والكتروني، كما وفر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة على استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعوم.