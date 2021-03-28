شكرا لقرائتكم خبر «سار» تطلق بوابة الكترونية للموردين توفر 17 خدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوفر البوابة 17 خدمة الكترونية تبدأ من تسجيل الموردين مرورا بتحديث الملفات التعريفية الخاصة بهم، وتقديم العروض والتفاوض واستلام التعاميد حتى رفع الفواتير ومتابعة المدفوعات، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.
وتحقق البوابة أهداف «سار» في تسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات وتسريع العمليات القائمة مع شركاء «سار» الاستراتيجيين عبر خطوات تسهم في تقليص الوقت، وتوفير الجهد للحصول على أفضل النتائج، وإتاحة فرص متكافئة للجميع، فضلا عن ضمان تتبع جميع الإجراءات وقياسها وتطويرها لضمان فاعليتها، حيث تتعاون الشركة مع أكثر من 1000 مورد ومقاول محلي، وفي 2020 بلغت نسبة المشتريات من الموردين والمقاولين المحليين 84%، بقيمة تصل إلى 1,2 مليار ريال.
وأوضح مدير عام سلاسل الإمداد عبدالرحمن الغامدي، أن البوابة تستهدف تقديم تجربة أفضل للموردين، حيث تتيح لهم الاستجابة لمتطلبات «سار» بتقديم عروضهم للمناقصات أو المزايدات التي طُرحت، والإعلان عنها عبر المنصة، مشيرا إلى أن دمج الخطوط الحديدية كافة في المملكة تحت مظلة شركة «سار» سيفتح آفاقا استثمارية عالية للقطاع الخاص.
وقال الغامدي «نسعى من خلال هذه البوابة إلى مساعدة الموردين على تطوير أعمالهم والارتقاء بمعاييرهم وتوفير الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات الكترونيا». مؤكدا أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية لسار، السعي عبر هذه البوابة إلى دعم ورفع مشاركة الشركة في نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات والمنتجات المحلية وتمكين المصنعين ومقدمي الخدمات من مضاعفة مساهماتهم في المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات المساندة والداعمة لها، والمساهمة في خلق قطاعات وفرص وظيفية جديدة.
شركة «سار»
- 1000 مورد ومقاول محلي متعاون مع الشركة
- 84 % نسبة المشتريات المحلية في 2020
- 1,2 مليار ريال قيمة المشتريات المحلية في 2020
كانت هذه تفاصيل خبر «سار» تطلق بوابة الكترونية للموردين توفر 17 خدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.