شكرا لقرائتكم خبر تراجع أرباح ساسكو 66.7% بسبب إغلاق كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» ، بنسبة 66.7 % خلال 2020 لتصل إلى 40.1 مليون ريال مقارنة بأرباح 120.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2019 .

وأرجعت الشركة في بيان على موقع تداول الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض المبيعات لكامل قطاعات الشركة نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة بما في ذلك إجراءات حظر التجوال وأوقاته المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة آنذاك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أثر سلبا على مجمل الربح.

وأوضحت أن هذا يأتي على الرغم من انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية، مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح من العمليات الرئيسة إلا أن ارتفاع تكاليف التمويل وتكوين مخصص خسائر ائتمانية بقيمة 21 مليون ريال وانخفاض إيرادات الاستثمارات عن عام 2019 بالإضافة إلى شمول عام 2019 على إيرادات أخرى تخص عام 2018 (فرق تعديل هامش ربح المحروقات).

وارتفاع مصروف الزكاة، مما أدى إلى انخفاض صافي الربح عن عام 2019 .

وأعلنت الشركة أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية إضافية قدرها 12 مليون ريال على المساهمين، وتبلغ حصة السهم من الأرباح 20 هللة.

وأشارت الشركة إلى أنها قد قامت بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بواقع (0.40 ريال) لكل سهم أي ما يعادل 4% من رأسمال الشركة بإجمالي مبلغ 24 مليون ريال.