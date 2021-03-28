شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو تنجز المبنى الخارجي لجناحها في «إكسبو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أنجزت موناكو المبنى الخارجي لجناحها في «إكسبو 2020 دبي» وتشغيل ألواح الطاقة الشمسية، بتكلفة تصل إلى 52.1 مليون درهم (12 مليون يورو)، للإنشاء والتشغيل.

وتعلن موناكو عن الإنجاز، الاثنين، بحضور ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، وبيير دارتوت وزير الدولة في إمارة موناكو.

وقال ألكسندر بوكويلون، نائب مفوض جناح موناكو في تصريحات صحفية على هامش الفعالية إن الجناح يقع على مساحة أكثر من 1700 متر مربع، بارتفاع 12 متراً، ويضم طابقين، وسيوفر نظرة شاملة 360 درجة عن موناكو بما يشمل السياحة وفرص الأعمال، وتعكس واجهته الزجاجية ألوان شواطئ الريفيرا الفرنسية على كامل الواجهة الخارجية، كما تحيط بالجناح نباتات متوسطية ومن بينها شجرة زيتون مُعمرة.

وأضاف بوكويلون، أن واجهة الجناح من الألواح الشمسية التي تكسو الواجهة الرئيسية للجناح ستنتج طاقة تزيد على احتياجات الجناح من الكهرباء خلال «إكسبو».