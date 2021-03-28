ما تعلمته الشركات الصغيرة

هناك أمور تحدث تجلب معها الربح، وهناك أمور أخرى تجلب معها الدروس والعبر. ولكن من المؤكد أن الشركات الصغيرة والأعمال الناشئة كانت «تتعلم» من خلال دروس العام الماضي والحمولة الزائدة التي أثقلت كاهلها.

لا نُنكر هنا وجود بعض قصص النجاح الرائعة، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر، كان العام الماضي هو الأصعب لقطاع الأعمال. وعلى الرغم من أنه مؤلم، إلا أنه سيكون حجر الأساس للتعافي والنمو في المستقبل.

إذا عدنا بالزمن إلى عالم ما قبل «كوفيد-19»، فإن بداية عام 2020 جلبت معها التفاؤل بعقد جديد، ووضعت ملايين الشركات خططها للعام المقبل وسط توقعات إيجابية بفرص جديدة.

وفي فترة ما قبل الجائحة، تخلفت العديد من الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة عن الدول المتقدمة المماثلة في بعض المقاييس الرئيسية، ومنها المهارات الرقمية والإنتاجية والمهارات الإدارية. وبدأت وتيرة التغيير تنتعش آنذاك، ولكن دون الشعور بالإلحاح الشديد حتى بداية عام 2020.

وخلال الأسابيع الأولى من العام الجديد انخفض الإقبال على الأماكن العامة، وانتابت المقاهي والمطاعم والمتاجر حالة من الذعر طالت سريعاً مجموعة أخرى من القطاعات. وبدأت تتكشف الحاجة إلى وجود طريق جديد للمضي قدماً، ولكن بالنسبة للكثيرين لم يكن لديهم المهارات الرقمية أو الذهنية اللازمة لوضع الخطة (ب).

جافى النوم أصحاب الأعمال، وبدؤوا بفقد مدخراتهم رويداً رويداً، وبالاستغناء عن الموظفين. فنموذج العمل الجديد لن يتم دون بعض الألم والتضحيات.

وبالنسبة لبعض الشركات، تمحور نموذج أعمالها الجديد بسرعة عبر الإنترنت، ومن خلال إعادة تقييم التكاليف بشكل كبير وصوغ الأساسيات. وسابقت الزمن للعودة إلى العمل خلال أقصر فترة ممكنة. في حين لم يكن الطريق واضحاً أمام العديد من الأعمال، من أين تبدأ؟ وماذا تفعل؟

وتحولت الأعمال التجارية بمعظمها إلى الشاشات من خلال الشبكة العنكبوتية، وحُبس العملاء في منازلهم، وباتت الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى إلى ابتكار طرق جديدة وسريعة للتواصل والبيع وحتى انتقال الأعمال نفسها بين الأفراد.

لقد نجح «كوفيد-19» في القيام بما عجزت عنه حكومات ومؤسسات أعمال وكليات الإدارة وأكثر من ذلك طيلة سنوات مضت. وبالمقابل، خلق المشهد الجديد أعمالاً أكثر إنتاجية.

إن تحوّل الشركات الصغيرة بهذه الطريقة الضخمة تسبب في أزمة حقيقية، ولم تكن تلك الطريقة التي ننشدها للتغيير والتي صاحبها كثير من الألم.

لكن مع اقترابنا من بداية النهاية، هناك أمل في أن تشكل الشركات الأكثر مرونة والتي تتمتع بمهارات رقمية أكبر ومن خلال المعرفة التي اكتسبتها أساس الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة والعالم.

ستوفر هذه الشركات الأقوى فرص العمل، وتعزز الابتكار. فالأمل العظيم للعقد الجديد قادم.

(سيتي إيه إم)