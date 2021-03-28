شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعفي شركات المناطق الحرة من رسوم استرداد التأمينات الجمركية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

قررت «جمارك دبي» إعفاء شركات المناطق الحرة من رسوم خدمة طلبات استرداد التأمينات الجمركية عن البضائع التي لا تزيد عن 3000 درهم.

وقالت الدائرة في تعميم صادر عنها: تستوفى رسوم خدمة طلبات استرداد التأمينات الجمركية عن البضائع التي تزيد قيمتها عن 3000 درهم وفقاً لرسوم الخدمة المقررة، ويأتي هذا القرار لغايات تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وخلق بيئة مناسبة في المناطق الحرة لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة الإلكترونية وتخفيض التكلفة على قطاعات الأعمال.

وأشارت الدائرة إلى انه ينبغي على شركات المناطق الحرة تقديم طلبات استرداد التأمينات الجمركية عبر القنوات الإلكترونية المتاحة وحسب الضوابط والإجراءات الجمركية المتبعة.

وتكون إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ هي الجهة المعنية بالنظر في أي خلاف ينشأ أو يتعلق بتطبيق هذا الإعلان، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 1 نيسان/ أبريل المقبل وحتى إشعار آخر.