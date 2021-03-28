شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري مروع في مصر يثير الجدل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطع فيديو لسيارة تسير عكس اتجاه السير على أحد الطرق السريعة في مصر، لتتعرض بعدها لحادث مروع أدى إلى اشتعال السيارة.

وقال مصدر أمني: إن قائد السيارة هي فتاة لم يجري التعرف إليها أو تحديد هويتها حتى الآن، نتيجة تفحم جثتها بالكامل، بعد اشتعال سيارتها؛ من جرّاء الحادث، مشيراً إلى أنها كانت تسير على طريق الجلالة الصحراوي.

وأوضح المصدر وفقاً لوسائل إعلام المحلية، أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الواقعة فور الإبلاغ عنها، موضحاً أن النيابة صرحت بدفن جثمان الفتاة، إضافة إلى تفريغ جميع الكاميرات الموجودة على الطريق الذي تواجدت عليه السيارة؛ للبحث عن أي صور جرى التقاطها للسيارة قبل احتراقها، لمعرفة أرقام لوحاتها، ومن ثم معرفة هوية صاحبتها.