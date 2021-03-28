شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تستضيف نخبة نجوم العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن مشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين في النسخة الـ 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويتطلّع عدد من حاملي ألقاب النسخ السابقة إلى تحقيق المزيد من الانتصارات على بساط جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، ضمن البطولة الأكبر والأكثر تميزاً في عالم الجوجيتسو في الفترة ما بين 6 و9 إبريل/ نيسان المقبل.

وأشاد البرازيلي جواو جابرييل سوزا، الفائز بذهبية فئة 62 كجم في النسخة 11 من البطولة، بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مشيراً إلى نجاحه في تهيئة الظروف اللازمة لانطلاق البطولة، وتحقيق حلم محبي الرياضة في كل أنحاء العالم بالعودة من أجل الفوز مجدداً باللقب.

وقال سوزا: تُعدّ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أضخم فعاليات الموسم، لا سيما أنّها تستضيف نخبة الرياضيين وتتميّز بأعلى مستويات التنظيم، فضلاً عن كونها منصةً مثاليةً لاختبار المهارات والقدرة على مواجهة أفضل رياضيي الجوجيتسو في العالم.. وأتطلع قُدماً إلى بدء منافسات هذه البطولة وانطلاق مشواري نحو الفوز بالميدالية الذهبية من جديد.

وتنطلق النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وسط إجراءات صحية احترازية دقيقة مع الالتزام بأكثر تدابير الصحة والسلامة صرامة لضمان سلامة جميع المشاركين.

وتبدأ فعاليات البطولة بمنافسات فئة الشباب يوم الثلاثاء 6 إبريل (تحت 18 وتحت 21 عاماً)، وتقام منافسات فئة الأساتذة في اليوم التالي 7 إبريل، أما منافسات فئة المحترفين فتبدأ يوم 8 إبريل، وتستكمل يوم 9 إبريل وهو اليوم الختامي للبطولة.