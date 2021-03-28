شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات النادي المصري لملعب برج العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباريات المصري مع طلائع الجيش والإسماعيلي والأهلي، إلى ملعب برج العرب بدلاً من استاد الإسكندرية، ببطولة الدوري الممتاز.

وذكرت إدارة المسابقات، أن هذا القرار يأتي، بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة بإقامة مباريات المصري باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع طلائع الجيش في السابعة من مساء السبت الثالث من أبريل في الجولة الـ17 من بطولة الدوري، ثم يحل ضيفاً على الإسماعيلي بالجولة الـ18 يوم الأربعاء 7 إبريل في التاسعة مساء، ويستضيف الأهلي عند التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء 27 إبريل ضمن مؤجلات الجولة 15.