شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القرار الجديد لمنتسبي الدفعة 16 بالخدمة الوطنية اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعلن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة التربية والتعليم، القرار الجديد لمنتسبي الدفعة 16، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي.

وغردت الهيئة الوطنية عبر «تويتر»: تعلن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة التربية والتعليم عن عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن القرار الجديد لمنتسبي الدفعة 16 بحضور رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، 29 مارس/ آذار.