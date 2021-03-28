الاقتصاد

إعلان القرار الجديد لمنتسبي الدفعة 16 بالخدمة الوطنية اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعلن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة التربية والتعليم، القرار الجديد لمنتسبي الدفعة 16، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي.
وغردت الهيئة الوطنية عبر «تويتر»: تعلن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة التربية والتعليم عن عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن القرار الجديد لمنتسبي الدفعة 16 بحضور رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، 29 مارس/ آذار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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