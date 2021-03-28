شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع أتوبيسات الغاز الطبيعى بالشركة الهندسية للسيارات العام المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة الهندسية للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية خططها نحو إدخال صناعة الأتوبيسات الحديثة لمصر، بالتعاون مع شركات عالمية من الصين وإيطاليا وبمشاركة شركات مصرية محلية متخصصة في الصناعة بما يساهم في الحد من تلوث البيئة.

وكشف المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، لـ"الخليج 365" أن الشركة الهندسية للسيارات لديها خطة لتوطين صناعة المركبات الصديقة للبيئة، أو صديقة للبيئة تشتغل بالغاز الطبيعى .

أضاف خالد الفقى أن الشركة في طريقها لتصنيع العديد من المركبات في مصر منها الأتوبيسات والمينى باص والسيتى باص والإنتر سيتى باص والميكروباص في مصر، والسعى لتعمل بالغاز الطبيعى المتوفر في مصر؛ مما يقلل من استهلاك الوقود والحد من التلوث ، وذلك في إطار اتجاه الدولة لعمل المركبات بالغاز الطبيعى.

وتوقع الفقى أن تتعاون الشركة الهندسية مع شركات عالمية متخصصة في هذه الصناعة بحيث يتم نزول المركبات الجديدة للسوق المحلى العام المقبل ، مع دراسة سبل تصدير تلك المركبات للخارج لتحويل مصر لمركز اقليمى في صناعة الاتوبيسات، وتعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام في تعميق الصناعة الوطنية.