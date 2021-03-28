الاقتصاد

مصلحة الجمارك: انتظام العمل بعد إخماد حريق محدود دون خسائر بشرية أو مادية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت مصلحة الجمارك، فى بيان رسمى، انتظام العمل بديوان عام المصلحة، عقب نجاح فرق الأمن الإدارى بوزارة المالية فى إخماد حريق صغير ومحدود جدًا نشب فى مخزن صغير، موضحة أنه لم ينجم عن هذا الحريق المحدود جدًا أى خسائر بشرية أو تلفيات مادية.

 

أشادت مصلحة الجمارك، بسرعة تجاوب رجال الدفاع المدنى، وحضورهم لمقر الحريق، وقد تبين لهم أنه قد تم إخماد هذه النيران المحدودة جدًا تمامًا قبيل وصولهم.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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