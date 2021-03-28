الاقتصاد

أسعار الوقود ترتفع للشهر الثاني في الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الوقود ترتفع للشهر الثاني في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

سترتفع أسعار الوقود في الإمارات اعتباراً من 1 ابريل/ نيسان 2021 بنسب تراوح بين 8-9 % للجازولين بمشتقاته، و3 % بالنسبة للديزل مضافاً إليها قيمة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 % بحسب ما أعلنته الشركات المزودة.
وارتفع سعر لتر البنزين الممتاز 98 في إبريل بواقع 8% بقيمة 17 فلساً ليصل إلى 2.29 درهم/لتر مقارنة مع مارس والذي بلغ 2.12درهم/لتر، كما ارتفع سعر البنزين الخصوصي 95 بنسبة 8 % بقيمة 16فلساً ليصل سعر اللتر الواحد إلى 2.17 درهم مقارنة مع 2.01 درهم، وارتفع سعر البنزين 91 أي بلس 9 % بقيمة 17فلساً ليصل إلى 2.10 درهم/ لتر مقارنة مع 1.93 درهم، وارتفع سعر لتر الديزل 3 % وبقيمة 7 فلوس ليصل إلى 2.22 درهم/لتر مقارنة مع 2.15 درهم/ لتر في مارس/ آذار 2021.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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