شكرا لقرائتكم خبر عن 93.92 % ملكية «مراس» في «دي إكس بي» بعد زيادة رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت بيانات سوق دبي المالي أن شركة «مراس للترفيه» والمجموعة المرتبطة أصبحت تمتلك نحو 93.92% من رأسمال شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، كما أظهرت البيانات أن رأسمال الشركة أصبح 62.82 مليار سهم.

وفي بيان لها، أكدت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس أن هيئة الأوراق المالية والسلع، قامت بإصدار شهادة بتاريخ 23 مارس/ آذار 2021، بتاريخ نفاذ في نهاية يوم العمل 23 مارس 2021، تؤكد فيه بعد الاطلاع على القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2021 وقرار مجلس إدارة الشركة في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 9.428.695.582 درهم إلى 62.820.170.886 درهم عن طريق تحويل رصيد الدين ذي الأولوية المستحق بموجب تسهيلات الديون ذات الأولوية للشركة، لأسهم صادرة لشركة مراس للوجهة الترفيهية بسعر تحويل قدره 0.08 درهم للسهم الواحد، والذي ينشأ عنه إصدار 53.391.475.304 سهم جديد بقيمة اسمية بدرهم واحد لكل سهم، وتعديل النظام الأساسي للشركة.

تم تعديل نص المادة 5/1 من النظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي: «تم تحديد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 62.820.170.886 درهم مقسماً إلى 62.820.170.886 سهم بقيمة درهم واحد لكل سهم. وجميع أسهم الشركة مدفوعة بالكامل، وهي من نفس الفئة ومتساوية في الحقوق والالتزامات».

وتمت إضافة مادة جديدة رقم 66 مكرر للنظام الأساسي على النحو التالي: «الاستحواذ الإلزمي: يحق لأي شخص يستحوذ على نسبة 90% إضافة إلى سهم واحد في رأس المال المصدر للشركة وإلزام مساهمي الأقلية في الشركة ببيع أو مبادلة جميع الأسهم المملوكة من قبلهم لصالح هذا الشخص بموجب إشعار خطي يتم إرساله إلى الشركة ومساهمي الأقلية المعنيين، وفقاً للقانون ولوائح الهيئة في هذا الصدد».