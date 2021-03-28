شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» ترفع سقف تملك الأجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع. والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم (DRIVE) حرصها على تعزيز الاقتصاد وذلك بفتح باب تملك الأجانب بنسبة 49%، تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي للانفتاح على الاقتصاد العالمي بما يسهل عملية تدفق رؤوس الأموال وتحسين أداء السوق المالي بشكل ينعكس على اقتصاد الدولة وإمارة أبوظبي بشكل خاص، ويسهم في تحسين تصنيف الأسواق المالية ورفع تنافسيتها في المنطقة والعالم.

شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات هي الشركة المعنية بتدريب وتأهيل المتقدمين للحصول على رخصة القيادة والمساهمة في تحسين عوامل السلامة على الطرق ضمن إمارة أبوظبي؛ حيث تقدم دورات لقيادة المركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة والدراجات النارية والآليات.

وقال خالد الشميلي الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة: «تأتي هذه الخطوة مصداقاً لرؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي، ونحن نفخر بأننا من أوائل الشركات الداعمة لهذا التوجه على استثمار رأس المال الأجنبي».

وأضاف: «ستساعدنا هذه الخطوة على توسيع وتنويع قاعدة مستثمرينا من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب ما يعزز السيولة في سوق أبوظبي للأسواق المالية. ونحن نعمل على جذب المستثمرين الأجانب من أفراد ومؤسسات لشراء أسهمنا».

منذ تأسيسها في أبوظبي سنة 2000، حرصت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات على اتباع التقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة في برامجها التدريبية، الأمر الذي أدى إلى نجاحها في تدريب وتأهيل ما يقارب 55 ألف متقدم للحصول على رخصة القيادة في عام 2020 على الرغم من ظروف الجائحة.