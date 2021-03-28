شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق تستعيد مكاسبها.. وسهم «العالمية القابضة» يلامس 60 درهماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عادت الأسهم المحلية إلى المكاسب في مستهل جلسات الأسبوع بدعم من أسهم قيادية، على وقع جلسة هادئة صعد على إثرها مؤشر سوق أبوظبي 0.53% وسوق دبي 0.18%.

وكان التحرك الأبرز خلال الجلسة على سهم «العالمية القابضة» الذي قفز قرب الحد الأعلى المسموح به 14.52% مغلقاً عند مستوى 59.55 درهم، ليضيف بذلك 7.55 درهم مكاسب مقارنة بإغلاق جلسة يوم الخميس الماضي عند 52 درهماً.

واستقطب السهم تداولات قوية بلغت 306.3 مليون درهم أي ما يعادل 35% من إجمالي السيولة الكلية في الأسواق، و 38% من إجمالي سيولة سوق العاصمة لوحده، وجاء ذلك من خلال التداول على 5.498 مليون سهم.

يذكر أن «العالمية القابضة» حققت أرباحاً صافية قدرها 3.02 مليار درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بأرباح بلغت 505.6 مليون درهم في عام 2019 بارتفاع 497%.

ووافق مجلس إدارة الشركة مؤخراً على بدء المحادثات بشأن 3 عمليات استحواذ جديدة من خلال الشركات التابعة لها.

وبلغت السيولة الكلية في الأسواق 867 مليون درهم منها 816.13 مليون درهم في سوق أبوظبي و50.86 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 126.5 مليون سهم، توزعت بواقع 91.9 مليون سهم في أبوظبي و34.6 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 2430 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.53% عند مستوى 5756.84 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والعقار والتأمين والطاقة.

وارتفع قطاع الاستثمار 13% معززاً بمكاسب قوية ل«العالمية القابضة» بنسبة 14.52% و«إشراق» 0.29% و«الواحة كابيتال» 1.67%.

وزاد قطاع العقار 1% نتيجة نمو «الدار» 1.09% في مقابل انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.38%.

وصعد قطاع الطاقة 1.5% معززاً بصعود «أدنوك للتوزيع» 1.86% و«دانة غاز» 2.09% في مقابل نزول «طاقة» 1.45%.

وعلى العكس، انخفض قطاع الاتصالات 1.44% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع البنوك 0.94% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 1.23% و«أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%.

سوق دبي

بدوره، أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع 0.18% عند مستوى 2500.6 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والخدمات والتأمين.

وارتفع قطاع العقار 0.29% مستفيداً من ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.39% و«ديار» 0.38% و«داماك» 2.72% وذلك على وقع استقرار «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» وانخفاض «الاتحاد العقارية» 0.74%.

وزاد قطاع البنوك 0.4% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.91% واستقرار «دبي الإسلامي».

وعلى العكس، نزل قطاع الاستثمار 1.18% نتيجة نزول «دبي للاستثمار» 1.22% و«دبي المالي» 1.9% رغم ارتفاع «شعاع كابيتال» 4.07%.

وتراجع قطاع النقل 0.25% مع تراجع «العربية للطيران» 2.4% فيما ارتفع «أرامكس» 1.31% و«الخليج للملاحة» 2.05%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بنحو 14 مليون درهم مغلقاً عند 3.45 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 13.8 مليون درهم وأقفل عند 4.57 درهم، ثم «جي إف إتش» الذي استقطب 3.5 مليون درهم من السيولة فقط ليغلق سعره عند 0.63 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» بقيمة 306.3 مليون درهم مغلقاً عند 59.55 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» باستقطابه 244.47 مليون درهم ليغلق عند 14.4 درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» مجتذباً 65 مليون درهم من التداولات وأقفل عند 4.38 درهم.

وسجل «دار التكافل» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 6.59% مغلقاً عند 0.97 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 9.87% وأقفل عند 14.6 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «العالمية القابضة» بنسبة 14.52% مغلقاً عند 59.55 درهم، فيما كان في مقدمة الأسهم المتراجعة «أسمنت الخليج» بنزوله 9.92% وإغلاقه عند 0.69 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 217.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.2 مليون درهم محصلة شراء العرب و215.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 217.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.1 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و216.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 8.4 مليون درهم، منها 4.53 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و3.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 8.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.28 مليون درهم محصلة بيع العرب و5.17 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 26.25 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 5.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 5.2 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 26.25 مليون درهم محصلة بيع.