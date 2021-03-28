شكرا لقرائتكم خبر عن قبة نحاسية ضمن «الآثار الإسلامية» المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، تسجيل قبة نحاسية بمجموعة السلطان قايتباي في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وقال د. أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في المجلس الأعلى للآثار، إن القبة مصنوعة من النحاس، ومحمولة على أربعة أعمدة توجد أسفلها قطعتان من الحجر تحمل آثار أقدام تنسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجلب هذه الأحجار الشريفة إلى مصر تاجر يدعى شمس الدين بن الزمان من بلاد الحجاز، وعندما علم السلطان قايتباي بها اشتراها منه، وأوصى بأن توضع الأحجار في قبة ضريحه.

وبعد دخول العثمانيين مصر تم نقل الأحجار إلى جامع السلطان أحمد في إسطنبول، إلا أن السلطان العثماني بعد رؤية في المنام أصدر فرمان بإرجاع القطع الحجرية إلى مكانها، وتم عمل القبة النحاسية لها وتحمل تاريخ 1024 هجرية.