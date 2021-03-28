شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة روك.. تجربة سريرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت قاعة في برشلونة «رحلة عبر الزمن» إلى ما قبل جائحة «كوفيد-19»، فاستضافت حفلة لفرقة روك مع 5 آلاف متفرج من دون مسافة تباعد بينهم، في إطار تجربة سريرية ترمي إلى إظهار القدرة على إحياء الحفلات رغم الوباء.

وتفاعل المتفرجون بحماسة كبيرة مع العرض الذي قدمته «لاف أوف ليسبيان»، إحدى أبرز الفرق على ساحة الموسيقى المستقلة الإسبانية، إذ غنّوا ورقصوا وقفزوا وشربوا كما لو أن الجائحة اختفت خلال الأمسية.

ونظمت الحفلة مجموعة مهرجانات إضافة إلى متعهدي حفلات موسيقية بالتعاون مع مستشفى محلي، في تجربة نادرة من نوعها في أوروبا حالياً. وأقيم حدث مشابه مطلع الشهر الجاري في هولندا ضمّ حوالى 1300 شخص.

وحرص المنظمون على اتخاذ تدابير وقائية بينها إخضاع الحاضرين لفحوص كورونا ووضعهم كمامات واقية وتهوية المكان بصورة جيدة طوال الوقت.

وقبل الحفلة، تحولت حلبات الرقص في ثلاثة مراقص في برشلونة، وهي مغلقة حالياً بسبب الجائحة، إلى مستشفيات ميدانية أجرى فيها أفراد في الطواقم الصحية فحوصاً للأجسام المضادة لجميع المشاركين.

وكانت النتيجة السلبية لإثبات خلوّ أجسام المشاركين من فيروس «كورونا»، شرطاً لتفعيل تذاكر دخولهم إلى الحفلة عبر الهواتف الذكية.

وكانت قاعة حفلات في برشلونة استضافت حفلة تجريبية مع 500 متفرج خضعوا سابقاً لفحوص كورونا في ديسمبر/كانون الأول. وبعد أيام، لم يُصب أي من هؤلاء بالفيروس.