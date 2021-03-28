شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع باستثناء هبوط لمؤشرات الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط مؤشرات بورصة الكويت بضغوط انخفاض 7 قطاعات، وتصدر قائمة البورصات المرتفعة السعودية بنسبة 0.69% رابحًا 65.24 نقطة ليغلق عند مستوى 9482.95 نقطة، تليها سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.620% رابحًا 22.747 نقطة ليغلق عند مستوى 3701.069 نقطة، وارتفعت الأسواق الإماراتية.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.69% رابحًا 65.24 نقطة ليغلق عند مستوى 9482.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% خاسرًا 22.78 نقطة ليغلق عند مستوى 23733.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 252.8 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال.

صعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.62%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.99%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والنقل بنسبة 0.57%، 0.56%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.36%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.12%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.13%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.80%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.60%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، 0.24%، على التوالي.

وقفز 100 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 9.97%، ثم سهم "أسلاك" بنسبة 7.80%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 4.94%، وتراجع 82 سهمًا على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 3.40%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.35%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 2.95%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 919.5 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.58% رابحًا 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1472.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 472.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 25.70% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 3.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.06% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.77%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.34%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 24.64% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 5%، وهبط سهمي مجموعة البركة المصرفية، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.86%، 0.14%، على التوالي.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.18% رابحًا 4.55 نقطة ليغلق عند مستوى 2500.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 34.7 مليون سهم محققة ما قيمته 50.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1005 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.50%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.59%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.09%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.87%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.40%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.1 مليون ورقة بقيمة 14 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.53% رابحًا 30.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5756.847 نقطة، وربح رأس المال السوقي 8.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 819 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 91.9 مليون سهم، بقيمة 816.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1425 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 13.01%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.43%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.02%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، 0.28%، على التوالي.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 14.52%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 8.7%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 5.77%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 9.92%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 9.88%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 8.78%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 306.3 مليون درهم.





بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.620% رابحًا 22.747 نقطة ليغلق عند مستوى 3701.069 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.1 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 398 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 13 سهمًا على رأسها سهم "سند عمان استثمار" بنسبة 5.26%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.55%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 2.80%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "مسقط للغازات" بنسبة 9.50%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.50%، فيما تصدر سهم "العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست)" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 288.7 ألف ريال عماني.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسرًا 10.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5760.13 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% خاسرًا 10.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6311 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% خاسرًا 11.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4665.37 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.20% خاسرًا 9.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4855.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 186.5 مليون سهم بقيمة 29.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7605 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.12%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، ثم قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية بنسبة 0.15%، 0.08%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.22%، ثم قطاعي الخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، 0.06%، على التوالي.