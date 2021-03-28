شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة المصرية 3.4% بختام تعاملات جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4167 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 2856 نقطة.