شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي»: قفزة 111% في الرخص التجارية بالورقاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة الورقاء حتى اليوم يصل إلى 1645 شركة امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة جاء في مقدمتها التجارية (888 رخصة) بنسبة 54%، ثم المهنية (732 رخصة) بنسبة 44%، وتوزع باقي النسب على الصناعية والسياحية. ويوضح التقرير حجم الأنشطة التجارية في منطقة الورقاء لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة الورقاء، تأتي رخص المؤسسات الفردية أولاً بنسبة 70%، تليها المؤسسات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 21%، ثم أعمال مدنية بنسبة 4%. وتضم الأشكال القانونية أيضاً شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، شركات تضامنية، فروع شركات خليجية، مواقع تواصل اجتماعي، توصية بسيطة، فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة، وشركات مساهمة عامة.

وأفاد التقرير أن أبرز عشرة أنشطة للرخص الصادرة في منطقة الورقاء تضم كل من مطعم، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة الملابس الجاهزة، تحضير الوجبات الخفيفة، تجارة الهدايا، تصميم الأزياء والملابس، مقهى، تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، تجارة الحلي من غير المعادن الثمينة، وتجارة زهور القطف ونباتات الزينة الداخلية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه تم إصدار 497 رخصة في منطقة الورقاء خلال عام 2020 وبنسبة نمو 111% مقارنةً بعدد الرخص التي تم إصدارها خلال عام 2019 والتي وصل عددها إلى 235 رخصة.

الورقاء هي منطقة سريعة التطور، فعلى الرغم من أنها تقع على أطراف الإمارة، إلا أنها أصبحت معروفة ومتصلة بجميع مناطق دبي عبر طريق شارع الشيخ محمد بن زايد الذي يلتف حول الحد الغربي من المنطقة، وتبعد 25 كيلو متر عن خور دبي، وتقع بين مردف والمدينة العالمية، ويستغرق الوصول إلى مطار دبي الدولي 15 دقيقة، ويمكن الوصول إلى دبي لاند خلال 30 دقيقة. وتمتاز المنطقة أيضاً بحديقة سفاري دبي التي تعتبر إحدى أكبر حدائق السفاري في دولة الإمارات.