شكرا لقرائتكم خبر عن «ما وراء الضباب» يفسر تصميم الجناح السويسري في «إكسبو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستعرض الجناح السويسري هيكلاً تصميمياً يحمل اسم «ما وراء الضباب السويسري» في النسخة ال 14 من فعاليات «آرت دبي»، والتي ستعقد في الفترة بين 29 مارس وحتى 3 إبريل 2021 في مركز دبي المالي العالمي. ويقدم «ما وراء الضباب السويسري» المستوحى من تصميم الجناح السويسري في «إكسبو 2020 دبي»، والذي نفذته شركة «بيل برات بارتنر»؛ تفسيراً تجريدياً لأبرز المعالم في الرحلة السويسرية التي تنتظر الزوار في أكتوبر 2021 خلال إكسبو.

وبالنسبة لهذا الهيكل التصميمي الثالث، الذي سبقه «واجهة المرايا» في «آرت دبي» 2018 و«المظلات الشمسية» في أسبوع دبي للتصميم 2020؛ يقدم الجناح السويسري من خلاله نظرة مقربة على مكونات «هالة الضباب»، إذ يعيد «ما وراء الضباب السويسري» تكوين قطرات الماء السائلة الصغيرة التي تشكل الضباب وتقترب من العناصر الفردية التي تنتج هذه الظاهرة الطبيعية الغامضة والجميلة، كسحابة تلامس الأرض.

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال ماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات والبحرين: «يمثل وجودنا في «آرت دبي» فرصة كبيرة لعشاق الفن والتصميم للتعرف أكثر إلى الرحلة التي سيقدمها الجناح السويسري لزوّاره. هذا الحدث يقرب الجمهور من سويسرا، ويتوافق مع هدفنا المتمثل في تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الثقافية المحلية من خلال أعمالنا في إكسبو 2020 دبي».

وتم تنفيذ تصميم مشروع الجناح «انعكاسات» بواسطة الفريق السويسري الإبداعي الذي ضم شركة «أو أو أس أيه جي» (تصميم معماري)، و«بيل برات بارتنر أيه جي» (ديكور مسرحي)، و«لورنز اوجستر لاندسكيبنج» (المساحات الخضراء)، في حين تم بناء الجناح بواسطة المقاول العام «إكسبوموبيليا».