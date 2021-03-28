شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو» تفتتح فرعها الخامس في إندونيسيا الـ 206 عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

واصلت مجموعة «اللولو هايبر ماركت» خططها التوسعية في إندونيسيا، حيث أفتتحت مؤخراً الهايبرماركت الخامس لها في مدينة سيمون في منطقة تانجيرانج- مقاطعة بانتن في إندونيسيا، ويعتبر الفرع رقم 206 للمجموعة على مستوى العالم.

وتم افتتاح «اللولو هايبرماركت» الجديد البالغ مساحته 75000 قدم مربع من قبل عارف آر. ويسمانسيه، عمدة مدينة تانجيرانج بحضور عبد الله سالم الظاهري سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا، ومسؤولين آخرين في السفارة، وشاجي إبراهيم المدير الإقليمي في «اللولو» إندونيسيا وشخصيات أخرى.

ورحب عمدة مدينة تانجيرانج بافتتاح المتجر الجديد، وقال إن وجود «مجموعة اللولو» سيضيف زخماً إيجابياً للاستثمار مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي في مدينة تانجيرانج على وجه الخصوص وإندونيسيا بشكل عام.

وقال يوسف علي موسليام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو: «يسعدنا أن نفتتح أحدث متاجرنا ليلبي احتياجات عملائنا الذين يعيشون في منطقة سيمون والأحياء المجاورة لها من أجل التمتع بتجربة تسوق عالمية، و لقد حرصنا على مدار سنوات طويلة على تلبية متطلبات عملائنا وتقديم أفضل الخدمات لهم، وشهدنا الطلب المتزايد على المنتجات والمواد الغذائية من جميع أنحاء العالم. وهذا هو سبب التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة في السوق».

وأضاف: «ما تزال تحديات تفشي فيروس كورونا المستجد قائمة، ولكن من واجب جميع مؤسسات الأعمال مواصلة خططها التوسعية، حيث سيساعد ذلك الاقتصاد على التعافي بشكل أسرع، حتى نتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية في وقت أقرب.»

وتابع:«كجزء من خطتنا التوسعية، نعتزم افتتاح ما لا يقل عن 15»هايبرماركت«جديد و 25 متجر»إكسبريس«في السنوات الخمس المقبلة إلى جانب مركز لوجستي حديث في إندونيسيا».

وأضاف: «وضمن هذه الخطة، سيتم افتتاح 4 متاجر»هايبرماركت«قبل نهاية هذا العام، في منطقة جاوة الغربية والعاصمة جاكرتا،وفي إندونيسيا، توظف مجموعتنا بالفعل أكثر من 900 إندونيسي، وسوف يرتفع هذا العدد ليصل إلى أكثر من 5000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السنوات الثلاث المقبلة».