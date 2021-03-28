شكرا لقرائتكم خبر عن الترويج لعقارات دبي افتراضياً في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في النسخة الجديدة من معرض «آيركس الهند 2021»، بصفتها «المدينة الشريكة»، وذلك بهدف تسليط الضوء على قطاع دبي العقاري، وإطلاع المشاركين والمستثمرين المهتمين على الفرص المتعددة التي توفّرها الإمارة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بخدمات الدائرة ومبادراتها المبتكرة.

واستعرضت دائرة الأراضي والأملاك خلال المعرض الذي تنظمه الهند افتراضياً في ظل الإجراءات المتعلقة بفيروس كوفيد-19، عدداً من خدماتها ومبادراتها في المنصة المخصصة للدائرة والتي بلغ عدد زوارها 428 زائر، كانت أبرزها تسليط الضوء على تطبيق «دبي ريست» أول تطبيق رقمي للعقارات بدبي، والذي يعتبر حاضنة مبتكرة لخدمات أراضي دبي والمحفظة العقارية الشاملة لملاك العقارات، إذ يجمع على منصته غالبية خدمات الدائرة مثل: إصدار شهادة بالأملاك، وإصدار بدل فاقد لملكية العقارات، وإصدار الخرائط، ويمكن للملاك أيضًا عبر التطبيق طلب الحصول على نسخ من شهادات الملكية، وتقييم لعقاراتهم، سواء كانت من فئة «أرض فضاء» أو «وحدة سكنية»، فضلاً عن الكثير من الخدمات الخاصة بالتسجيل والخدمات العقارية، ومؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية وقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري. ما يتيح لمختلف فئات المتعاملين إمكانية الحصول بكل يسر على هذه الخدمات، والاطلاع على حالة المشاريع العقارية، والاستفسار عن أي موضوع ذو صلة.

وقالت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «تأتي مشاركتنا في هذا الحدث الذي يعقد للمرة الأولى افتراضياً في الهند لتأكيد اهتمامنا بالمستثمرين الهنود الذين يتصدرون قائمة المستثمرين في قطاع دبي العقاري خلال عام 2020. واستقبلت منصتنا العديد من الزوار الذين توافدوا للاطلاع على الخدمات والمبادرات التي تستعرضها أراضي دبي، وتلقينا العديد من الاستفسارات حول القطاع العقاري وآلية الاستثمار الأمثل فيه. وسنواصل جهودنا ومشاركاتنا الدولية والمحلية على حد سواء، بهدف الاستمرار في ترسيخ المكانة التي يتمتع بها القطاع العقاري بدبي عالمياً، وأيضاً لدعم جهود القيادة الرشيدة الرامية إلى وضع دبي والإمارات بشكل عام في مقدمة المؤشرات العالمية ذات الصلة».

ويوفر المعرض فرصة فريدة للمطورين العقاريين الدوليين وشركات التسويق العقاري الدولية ووكالات ترويج الاستثمار وسلاسل الفنادق، للاستفادة من الاستثمارات الدولية التي يعرضها كبار المطورين في الهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليونان والبرتغال وتايلاند وأستراليا والعديد من البلدان الأخرى، مع سجل حافل من سبعة عروض ناجحة منذ عام 2015.