شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف يبحث مع سفير تونس التعاون التجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اجتمع محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف الإمارات مع معز بنميم سفير الجمهورية التونسية الشقيقة المعيَّن لدى الدولة، وذلك في مقر مبنى غرفة أبوظبي، وذلك بحضور كل من محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات في الدولة، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون التجاري المشترك بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين.

كما تم استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين، والتنسيق للعمل المشترك في سبيل دعمها من خلال تبادل التجارب والخبرات، خاصة في المجالات الاقتصادية.

من جانبه أشاد السفير معز بنميم بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة المجالات التنموية، لاسيما في الجانب الاقتصادي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الرميثي استعداد الغرف التجارية في دولة الإمارات لمواصلة التعاون التجاري والاستثماري مع مجتمع الأعمال لدى الجانبين بما يحقق الأهداف المرجوة والمصالح المشتركة.