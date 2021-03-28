شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تعزيز التبادل التجاري بين أبوظبي وأوغندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث محمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي»، مع زاكي ونومي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا المعين لدى دولة الإمارات، فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانين في عدد من القطاعات التجارية الحيوية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في مقر الغرفة بحضور عبد الله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة.

وأكد الجانبان أهمية العمل والتنسيق؛ للإسهام بدفع مجالات التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب، بما يعزز من فرص الاستثمارات بين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، وبالتالي رفع قيم وأحجام المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين، لاسيما في قطاع الزراعة وأنظمة الري وتصريف المياه، وكذلك في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين والسياحة.

وأوضح المهيري أن «غرفة أبوظبي» ترحب دائماً بدعم القطاع الخاص لاكتشاف فرص استثمارية مفيدة ومجدية في العديد من دول العالم الصديقة بما يعود بالنفع والفائدة المشتركة. مشيراً إلى أن أوغندا إحدى دول القارة الإفريقية التي ترتبط بها بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي بالعديد من الشراكات والاتفاقيات التجارية.

وأعرب زاكي ونومي كيبيدي عن سعادته بعقد هذا الاجتماع مع «غرفة أبوظبي»، لاسيما وأنها المؤسسة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، ومبدياً اهتمام بلاده بزيادة التبادل التجاري وتوسيع نطاقه بما يخدم المصالح المشتركة. ومؤكداً أهمية التنسيق مع «غرفة أبوظبي» وإطلاعها على المناخات والتشريعات السلسلة للاستثمار في أوغندا، والقيام بتعريف المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين عن بيئة الأعمال في أوغندا والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.