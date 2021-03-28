شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفين تطلق شعار «كأس الخمسين» على نهائي كأس الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إطلاق شعار «كأس الخمسين» على المباراة النهائية لكأس الخليج العربي للموسم الجاري 2020-2021، المقررة إقامتها يوم 9 إبريل المقبل على استاد الشارقة والتي تجمع فريقي شباب الأهلي والنصر، وذلك ضمن المبادرات التي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعلان عام 2021، «عام الخمسين»، احتفاءً بالذكرى ال 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبرت الرابطة، عن فخرها بإطلاق هذا المسمى ليكون النهائي ضمن مبادرات وفعاليات واحتفالات ستقام لمدة عام كامل تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي يترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة.

وأكدت الرابطة أن «كأس الخمسين» سيكون شعاراً تتم ترجمته على أرض الواقع خلال المباراة المقبلة التي تجمع بين النصر حامل اللقب وشباب الأهلي، من خلال السعي إلى إبراز الروح الاحتفالية بهذه المناسبة الغالية باليوبيل الذهبي والسعي إلى إبراز قيم الماضي والتطلع لإنجازات الحاضر والطموح نحو المستقبل بكل همة وعزيمة من أجل مواصلة مسيرة الازدهار والتطور في كافة المجالات ومنها الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد.

وكشفت الرابطة عن شعار نهائي المسابقة الذي يحمل «كأس الخمسين»، مع التأكيد على مواصلة الجهود ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة من أجل إظهار المباراة النهائية بأبهى وأفضل حلة من خلال فرق العمل التي تسعى لمواكبة القيمة الكبيرة المضافة له عقب هذا الإعلان، والسعي لجعل النهائي أكثر من مجرد مباراة ولكنها أن تكون لوحة احتفالية في حب الوطن.