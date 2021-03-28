شكرا لقرائتكم خبر عن سالم القاسمي يفتتح «مستشفى محمد بن زايد» الميداني في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السموّ حاكم، صباح اليوم الأحد «مستشفى محمد بن زايد الميداني» في الشارقة الخاص بمصابي «كورونا» ونفذته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، وبتوجيهات كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتجول الشيخ سالم بن عبدالرحمن، في أرجاء المستشفى، حيث استمع إلى شرح عن ما يضمه المستشفى من مرافق وأدوات وكوادر طبية. وقد استغرق إنجاز المستشفى 10 أيام، على مساحة سبعة آلاف متر مربع، ويضم 204 أسرّة، منها 48 مخصصة للعناية المركزة، و156 للحالات المتوسطة والشديدة. ويقدم الخدمات في المستشفى 75 طبيباً و231 ممرضة و44 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.

ويأتي تشييد المستشفى الميداني، ضمن جهود دولة الإمارات في التصدي لفيروس «كورونا» وتقديم الرعاية الطبية المثلى للمصابين، باستخدام أحدث المستلزمات الطبية.

وأشار اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة - رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى أن إنشاء المستشفى، يسهم في تعزيز القدرات الطبية في الإمارة لعلاج المصابين بالفيروس، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، وفق أعلى معايير الجودة، ما يساند جهود الدولة في التصدي للجائحة والمحافظة على صحة الجميع.

وقال «إمارة الشارقة وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصل جهودها في اتخاذ أفضل التدابير لتعزيز جاهزية التصدي للوباء، والحفاظ على صحة سكانها. معرباً عن بالغ شكره وامتنانه لدعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد الذي تأتي توجيهاته بتجهيز المستشفيات الميدانية في مختلف إمارات الدولة، لتؤكد أن الصحة تمثل الأولوية الأولى لدى القيادة الرشيدة».

وأثنى على جهود الوزارة في التعامل مع الوباء التي أثبتت قدراتها ضمن أفضل الأنظمة الصحية العالمية، لابتكار الحلول العلاجية التي تضمن التصدي لتبعات الوباء الصحية، استناداً إلى كفاءة النظام الصحي في دولة الإمارات، ما انعكس ايجاباً على معدلات الشفاء العالية وانخفاض الوفيات.

فيما قال الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة»، إن افتتاح المستشفى في الشارقة، إضافة نوعية للمستشفيات الميدانية التي سبق افتتاحها في إمارتي دبي وعجمان، إذ تسهم هذه المستشفيات في التعامل مع أي زيادة في أعداد المصابين بفيروس «كورونا»، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وفقاً لأعلى المعايير العالمية. ونتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الشارقة على الدعم غير المحدود الذي قدمته لإنجاز المستشفى الميداني في وقت قياسي، وتخصيصها لموقع إقامة المستشفى.

حضر الافتتاح اللواء سيف الزري الشامسي، وسيف ارحمه الشامسي، نائب المدير العام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومحمد الزرعوني، مدير منطقة الشارقة الطبية، وعدد من المسؤولين.