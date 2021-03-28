شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يجمع 440 ألف جنيه استرليني لمستشفى مسنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

جمع الطفل البريطاني ماكس ووسي (11 عاماً) 440 ألف جنيه استرليني، لصالح مستشفى «North Devon Hospice» للمسنين، في مدينة بارنستابل، لتخفيف آلام المرضى الميؤوس من شفائهم، ضمن حملة «جست جفنج».

وجمع الطفل الحصيلة من خلال النوم في حديقة منزله لمدة عام كامل. واستوحى الفكرة من صديقه وجاره ريك (74 عاماً) والذي توفي بسبب السرطان في فبراير/شباط الماضي.

وقدم ريك إلى ماكس خيمته كهدية قبل وفاته، قائلاً له: «أوعدني بأنك ستخوض مغامرة هنا».

ودعا ووسي الأطفال في جميع أنحاء العالم للبقاء في حدائق منازلهم، كجزء من حملة «Max's Big Camp Out»، التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري. ويعود الريع للمستشفى الذي اعتنى بريك وزوجته، التي توفيت بالسرطان أيضاً، في أيامهما الأخيرة.

ولاقت مهمة الصبي الصغير استجابة هائلة من الجمهور، وتلقى رسائل فيديو من المغامر البريطاني بير جريلز ولاعب الركبي جوني ويلكينسون، ورائد أعمال بريطاني.

وقال ماكس: لم أصدق أن يراسلني جوني ويلكينسون، كنت أشاهد جميع مبارياته على التلفزيون وأحب لعبة الركبي، ولدي بعض الكتب عن جوني ويلكينسون وسيرته الذاتية في خيمتي.

واعتقد مارك ووسي والد ماكس، الذي يعمل في البحرية الملكية، أن ابنه كان يخطط للتخييم في الحديقة عدة أيام، واستمر ذلك لأسابيع قبل أن يمد المدة لعام كامل، وأظهر تعاطفه مع الآخرين، وتصميمه الصلب على توصيل رسالته للعالم.