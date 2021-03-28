شكرا لقرائتكم خبر عن إيفزا تفوز على هيسكث وبيلاندي تتخطى الباشا في بطولة البولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق إيفزا مهرة فوزاً غالياً على منافسه فريق تراتوك هيسكث في مباراتهما الافتتاحية ببطولة شهر «مارس» لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وفاز عليه بنتيجة 6-4 بعد مباراة قوية من 4 أشواط اتسمت بالندية والإثارة، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ثم تقدم فريق إيفزا مهرة في الشوط الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واستمر الفريقين على فارق الهدف في نهاية الشوط الثالث وبنتيجة 4-3، إلا أن الشوط الرابع انحاز لفريق إيفزا مهرة على حساب تراتوك هيسكث، لينهي المباراة لصالحه 6-3 ويتأهل إيفزا مهرة للدور قبل النهائي لملاقاة فريق الباشا يوم الثلاثاء.

وفي المباراة الثانية نجح فريق بيلاندي في اقتناص فوز ثمين من منافسه فريق الباشا 6-5، بادر محمد الحبتور بإحراز هدف المباراة الأول ثم أدرك كوينتو التعادل لفريقه، وفي الشوط الثاني تقدم فريق بيلاندي بهدف أحرزته الحسناء فارنجتون ثم تعادل الباشا بهدف لسانتوس اريارتي ثم عاد بيلاندي للتقدم بهدف لمحمد الحبتور.

وفي الشوط الثالث أنهى بيلاندي الشوط بتقدمه 4-2، وفي الشوط الرابع والأخير نشط فريق الباشا وأحرز ثلاثة أهداف وأضاف فريق بيلاندي هدفين فقط، منهياً المباراة لصالحه وبفارق هدف ليتأهل لملاقاة فريق تراتوك هيسكث يوم غد في قبل النهائي.