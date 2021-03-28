شكرا لقرائتكم خبر عن تركمانستان.. 98.7% من الشعب ينتخبون ممثليهم في ساعتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عشق آباد-أ.ف.ب

نظمت تركمانستان، الأحد، أول انتخابات لمجلس الشيوخ في تاريخها، لكن بدون أمل في حصول تعددية فعلية. واستمرت الانتخابات ساعتين فقط، فبدأت عند الساعة 10,00 (05,00 ت غ) وانتهت عند الساعة 12,00 بحسب إعلان اللجنة الانتخابية في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، حيث فتحت فقط ستة مكاتب اقتراع، واحد في عشق آباد العاصمة وخمسة في المناطق.

وأعلنت السلطات أن نسبة المشاركة بلغت 98,7%، وينتظر أن تصدر النتائج النهائية بحلول سبعة أيام.

وكان على التركمان الاختيار بين 112 مرشحاً ل 48 مقعداً في مجلس الشيوخ في البرلمان بدون أن يكون أي تنظيم فعلي من المعارضة ممثلاً.

ولم يتمكن أي مراقب أجنبي من متابعة الاقتراع، الأحد.

وسيعين الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف الذي يحكم هذه الجمهورية السوفييتية السابقة بدون منازع منذ 2006، ثمانية أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ. وبالتالي سيتألف برلمان تركمانستان الجديد (المجلس الوطني) المكون من مجلسين، من 56 عضواً في مجلس الشيوخ و125 نائباً.

بحسب السير الذاتية للمرشحين التي نشرتها صحيفة «نترالني تركمانستان» الحكومية فإنهم مسؤولون حكوميون بشكل خاص. وقالت اللجنة الانتخابية إن «تشكيل مجلس وطني بغرفتين سيصبح خطوة مهمة ونقطة انطلاق لصفحة جديدة في تاريخ النظام البرلماني في بلدنا، وسيسهم في تحسين التشريعات وتحديث الهيئات الحكومية وإرساء ديمقراطية متماسكة في المجتمع».